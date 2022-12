UFFICIALE – Blaise Matuidi annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

(Di venerdì 23 dicembre 2022)re ex Juventus e PSG,il suodalcon un lungo messaggio sui social. Il centrocampista nato a Tolosa chiude una carriera pazzesca, coronata dalla vittoria della Coppa del Mondo nel 2018 in Russia. In carriera sono cinque le maglie indossate: Troyes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain (il grande amore), Juventus e Inter Miami. Vanta nel Palmares ben 7 campionati vinti, 8 coppe nazionali e 6 Supercoppe. Come premio individuale, ha vinto il prestigioso titolo di “Calciatore francese dell’Anno”. Il messaggio diperre ilhato cosi l’addio al, con ...

PARIGI (Francia) -Matuidi ha annunciato il suo ritiro. All'età di 35 il centrocampista francese ha comunicato sui social la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera ricca di successe con ...... UFFICIALE - Juve, l'ex Blaise Matuidi si ritira: il messaggio Blaise Matuidi annuncia il ritiro. L'ormai ex centrocampista francese dice basta a 35 anni d'età, gli ultimi due trascorsi in MLS all' Inter Miami. Già dal maggio del 2021 è anche direttore sportivo d ...L'annuncio social di Blaise Matuidi, ex calciatore della Juventus, che all'età di 35 anni decide di lasciare il calcio ...