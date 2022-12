Twitter | il contatore delle visualizzazioni per ogni tweet è già disponibile

Leggi su screenworld

(Di venerdì 23 dicembre 2022)ha annunciato che il conteggio o meglio ildeiè ora visibile su iOS e Android e che presto arriverà anche per le versioni web. La funzione consente di vedere quante volte qualcuno ha guardato il vostro, o quello di chiunque altro. Notizia tra l’altro confermata ufficialmente da Elion Musk in persona.is rolling out View Count, so you can see how many times ahas been seen! This is normal for video. Shows how much more aliveis than it may seem, as over 90% ofusers read, but don’t, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022 Quando siete nell’app, ora vedrete il ...