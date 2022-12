Torto | “Dilettanti allo sbaraglio Manovra iniqua e pasticciata”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Unatra polemiche ed errori. La norma che stanzia 450 milioni di euro per i Comuni, approvata senza coperture per errore, ha imposto un nuovo passaggio in commissione Bilancio. Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera, come si è mosso il governo secondo lei? “L’inadeguatezza della legge di Bilancio, in termini di contenuto, ha perfettamente fatto il paio con quella di Governo e maggioranza nella gestione dei lavori parlamentari. Siamo davvero allibiti dall’elevato tasso dismo mostrato da coloro che, per tutta la campagna elettorale, avevano urlato agli italiani ‘siamo pronti’”. Dopo aver ridotto da otto a sette mesi il periodo in cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza avranno diritto al sussidio ora si stabilisce che non dovrà più essere “congrua” la prima offerta che – rifiutata – fa ...