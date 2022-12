Shopping e svago | a Santo Stefano porte aperte al Centro commerciale Leonardo di Fiumicino

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– Il 26 dicembre 2022, anche durante le festività natalizie, ildi, apre le suea tutti gli amanti delloe dello. Il, infatti, sarà regolarmente aperto dalla mattina fino alla sera. Nello specifico i negozi dalle ore 10:00 alle ore 21:00, l’ipermercato Emisfero dalle ore 08:30 alle ore 21:00, insieme ai bar e locali di ristorazione presenti all’interno della galleria aperti dalle 09:00 alle 22:00. Ma le sorprese non finiscono qui. Il periodo natalizio alè davvero unico, grazie ad un ricchissimo calendario di appuntamenti per far vivere alla sua affezionata clientela, grandi e piccini, tutta la magia delle ...

Il Faro online

... anche grazie a collegamenti intermodale treno+bus, di interesse per chi si sposta per turismo oin genere. In questo caso puntiamo allotourism, non solo degli italiani, che vive una ...Da tempio delloa involucro disabitato : un cimitero di vetrine rimaste al buio o oscurate ... non sono un incentivo a entrare per trascorrere un pomeriggio dio acquisti. Neppure in ... Shopping e svago: a Santo Stefano porte aperte al Centro ...