Sergio Cofferati sul Pd | ' Bonaccini o Schlein? Il problema è proprio questo'

la Repubblica

è stato l'ultimo leader di sinistra a riuscire a trascinare milioni di persone in piazza, quando era segretario generale della Cgil . Un'esperienza che, a distanza di anni, sembra ...Sono due storie politiche che si intrecciano ancora, quelle del Partito Democratico sofferente di questi tempi e di, che in area dem è stato eurodeputato e coscienza critica in era ... Sergio Cofferati: "Redistribuire ricchezza ecco la missione del Pd" Schlein o Bonaccini «È l'unica domanda a cui mi pare si sia ridotta la discussione, il problema è proprio questo. Il cittadino che ha passione o cerca risposte nella politica, nel Pd, non vede uno sp ...L'ex segretario nazionale della Cgil mette in guardia il suo ex partito: "Una formazione leggera rischia di diventare evanescente" ...