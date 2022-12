Patrizia Pellegrino | “Snobbata dal programma” | la showgirl non si arrende

Leggi su direttanews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)é un’attrice teatrale che tenta da tempo di farsi strada in tv. Cosa bolle in pentola nel suo futuro? Scopriamo di più. L’ex gieffina fa scoppiare il caso a torno a lei dopo alcune dichiarazioni che fanno ancora discutere molto.non sie non sirà mai, scopriamo insieme che cosa succederà.Direttanews (Casa Chi)Laé un’attrice teatrale amata e molto applaudita, che sta tentando da un po’ di tempo di tornare a pieno regime a lavorare anche in televisione. La sua partecipazione al GF Vip non era stata lunghissima nell’edizione 2021, ma certamente il pubblico ricorda che entrò a gamba tesa in particolare contro una vippona. L’avventura dell’attrice ...