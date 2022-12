No | l’Fda non ha affermato che il vaccino Pfizer anti-Covid è collegato «ai coaguli di sangue»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il 18 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la Food and drug administration (Fda) – l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici – avrebbeche ildicontro la-19 èalla formazione deidi. Si tratta di una notizia infondata. Vediamo perché. Il 1° dicembre 2022, sulla rivista internazionale scientifica Vaccine, è stato pubblicato uno studio condotto da ricercatori affiliati alla Fda, alla società di politiche sanitarie Acumen Llc, al Dipartimento di economia della Stanford University e ai Centri statunitensi Medicare & Medicaid Services (Cms). Nello studio, intitolato “Surveillance of ...