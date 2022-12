Morto Mauro Sabbione | addio al tastierista dei Matia Bazar e dei Litfiba

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si è spento all’età di 65 anni. Pianista e compositore, è stato un componente deie ha dato un contributo decisivo ai. Gravemente malato da circa un anno, l’artista si è spento nella serata di giovedì 22 dicembre a Milano. Importanti sono state le sue numerose collaborazioni in ambito musicale: dal 1981 al 1984 ha preso parte al gruppo, con i quali ha firmato successi come Zeta, Astra, Scacco un po’ matto, Bambini di poi, Casa mia e ancora Elttrochoc, Intellighenzia e tanti altri. Successivamente, decisiva è stata la sua presenza all’interno dei. Entrato comefu celebre per la svolta ‘elettronica’ che portò alla band. In questo periodo ha partecipato alle incisioni di ...

Virgilio Notizie

Il figlio Federico èa soli 15 anni a Milano - dove viveva - a causa di una brutta malattia. ... Vialli ricoverato, ansia per le sue condizioni: la sorella e l'amico Massimopartono per ...Sabbione, la scomparsa approfondimento ÈTerry Hall, cantante della band The Specials A dare la notizia della morte diSabbione è stato l'Adnkronos, per cui il musicista negli ... È morto Mauro Sabbione, ex Matia Bazar e Litfiba: lutto nel mondo della musica per il compositore e pianista Il figlio Federico è morto a soli 15 anni a Milano - dove viveva - a causa ... Vialli ricoverato, ansia per le sue condizioni: la sorella e l'amico Massimo Mauro partono per Londra «Il presidente ...Tragedia per l'ex calciatore professionista Fabio Tricarico, 53 anni, attualmente osservatore tecnico per l'Empoli. Il figlio Federico ...