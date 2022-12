Il mondo arabo ad Amman per parlare anche di Iraq

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Seguendo il successo (d’immagine e in parte politico-diplomatico) dello scorso anno, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rilanciatoquest’anno il formato di colloquio che va sotto il nome di Conferenza di Baghdad. Una serie di rappresentanti di Unione Europea, Nazioni Unite, Lega Araba, Consiglio di Cooperazione del Golfo e Organizzazione della Cooperazione Islamica si sono riuniti martedì 20 dicembre, stavolta ad, capitale della Giordania — coinvolta da Macron e spinta a incrementare il proprio ruolo all’interno della regione. “L’evento sponsorizzato dalla Francia potrebbe essere un gradito punto di partenza per una più ampia cooperazione tra il nuovo governo iracheno e i suoi vicini arabi, in particolare la Giordania, ma solo il tempo ci dirà se gli accordi presi in quella sede si concretizzeranno”: così il Washington Institute ...