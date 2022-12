Fausto Bertinotti | Con SuperMario è morta la politica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Riproponiamo "Le interviste con i protagonisti" di Giovanni Terzi. Qui il colloquio congià presidente della Camera dal 2006 al 2008 e segretario del partito della Rifondazione Comunista «Con questo ultimo atto in Parlamento laè definitivamente finita,. In realtà ci sono stati, in questi ultimi anni, molti evidenti ed importanti segnali ma con oggi abbiamo chiuso definitivamente la stagione del primato della». Chi parla ègià presidente della Camera dal 2006 al 2008 e segretario del partito della Rifondazione Comunista., ideologicamente a cavallo tra il comunismo ingraiano ed il socialismo lombardiano, è un convinto movimentista oggi vicino alle esperienze radicali ...