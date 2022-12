Covid-19 | la ripartenza degli italiani

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ladopo ilè stata un periodo difficile per gli, poiché il paese ha dovuto affrontare una grave pandemia e le conseguenze economiche e sociali che ne sono derivate. All’inizio della pandemia, l’Italia è stata una delle prime nazioni a essere colpita duramente dal virus, con un gran numero di casi e di decessi. Per far fronte alla situazione, il governo ha adottato misure restrittive come il lockdown e il coprifuoco, che hanno avuto un impatto significativo sull’economia e sulla vita quotidiana delle persone. Con il passare del tempo, l’Italia ha iniziato a riprendersi dalla pandemia e a riaprire gradualmente le attività economiche e sociali. Tuttavia, laè stata difficile per molti, soprattutto per coloro che hanno perso il lavoro o hanno visto le loro ...