Cedric Gondo e il ritorno al gol | “Mi sono tolto un peso”

(Di venerdì 23 dicembre 2022)al Marulla di Cosenza è tornato al gol dopo tre mesi e mezzo, una liberazione per l’attaccante ivoriano: “Un gol che aspettavo da tanto, per fortuna è arrivato e miun, ho attraversato un periodo un po’ negativo, ora dovrò continuare a lavorare”.racconta come ha vissuto le settimane di digiuno dopo l’ottimo avvio di stagione, che lo aveva visto andare in gol quattro volte contro Spal e Palermo: “Un attaccante vive di gol e di azioni che portano a finalizzare, in queste settimane ho messo da parte il mio io e ho cercato di dare un contributo alla squadra. Anche se il gol non arrivava, cercavo di non pensarci troppo perché avrei finito per sbagliare anche le cose più semplici, perdendo di vista l’obiettivo primario che è la squadra. ...