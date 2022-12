Caso Juventus | rischio penalizzazione o retrocessione in Serie B

Calciomercato.com

... è arrivata la decisione della Procura della Federcalcio di impugnare la sentenza, per chiedere nuove sanzioni non solo nei confronti della, ma anche degli altri club coinvolti nelle ...1 Clamorosa indiscrezione di mercato proveniente da AS . Secondo il quotidiano spagnolo, il Real Madrid ha messo nel mirino Manuel Locatelli , centrocampista della. I Blancos , nelin cui non riescano a concludere gli affari per Bellingham e Fernandez, sono pronti a virare sull'azzurro. Caso plusvalenze, nell'inchiesta Prisma 'indizi gravi e precisi': la Juve rischia la retrocessione Francesco Oppini, nel suo intervento a Radio BiancoNera, ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juventus: "Ricorso sul caso plusvalenze Se cominciano a essere verificate le plusvalenze, ...C'era stato il proscioglimento, ora con l'art.63 è possibile un nuovo iter. Sampdoria ed Empoli le altre società di Serie A sotto .... Quegli atti sono stati esaminati dalla procura Figc e hanno porta ...