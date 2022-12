Ballando | tutti contro Selvaggia Lucarelli | cerca di parlare e il pubblico la fischia Gelo in studio

la Repubblica

... Luisella Costamagna e la standing ovation: ma Selvaggia Lucarelli scatena la polemica, ... Selvaggia controDopo aver provato a terminare il suo discorso, ma senza successo, Selvaggia ...Ne sono successe dii colori ". E non avrebbe potuto usare parole migliori per un'edizione dicon le Stelle ricca di colpi di scena e di episodi a cui, a dirla tutta, forse sarebbe ... 'Ballando con le stelle', il giorno della finalissima. Tra polemiche e insulti, è 'Ballando contro tutti' La giornalista e scrittrice più incavolata e polemica che mai alla finale del fortunato dancing show di Rai Uno ...Scintille in studio a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ha criticato in modo forte il fatto che Luisella Costamagna sia in finale.