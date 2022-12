Addio ad Antonio Amoretti | ultimo partigiano delle Quattro giornate

(Di venerdì 23 dicembre 2022) È mortodi Napoli. Lo rende noto l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sulla sua pagina Facebook. “Salutiamo lo scugnizzo ‘Tonino ‘o biondo’, componente della Presidenza onoraria Anpi, per tanti anni Presidente dell’ANPI provinciale del capoluogo campano.è stato protagonista, e perciò prezioso testimone, in particolare per i giovani, della Resistenza al nazifascismo, un uomo quotidianamente impegnato affinché lo spirito repubblicano, i principi della Costituzione, fossero il pilastro della vita pubblica, motore di libertà e convivenza civile. Grazie”, si legge nel post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

