Zelensky negli Usa | «Investite in democrazia La lotta definirà in quale mondo vivranno i nostri figli e nipoti»

Parole queste di Joe Biden , pronunciate durante la conferenza stampa a Washington alla presenza anche di Vladimir. Il presidente ucraino in gran segreto è volatoStati Uniti per una ...... un presidente con cui, come aveva detto in apertura Biden, 'potrà guardarsi sempreocchi'. ... E, accanto, ha annuito con convinzione. Iscriviti alla newsletter Ucraina, Zelensky atterrato negli Usa: grazie al popolo americano per il sostegno - Mondo Il presidente ucraino fa il suo primo viaggio fuori dal paese dall'inizio della guerra. Parla al Congresso e incontra Joe Biden che lo sostiene: «Non sarete soli, vogliamo una pace giusta». Zelensky è ...(Teleborsa) - "L'Ucraina non si arrenderà mai". È quanto ha promesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti al Congresso Usa riunito a camere congiunte , che lo ha accolto ieri con ...