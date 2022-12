Zelensky al Congresso USA | grazie per l’aiuto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Di fronte alle primitive tattiche russe e contro ogni probabilità, l’Ucraina non è caduta ma vive e combatte: non ci arrenderemo mai. E questo ancheal sostegno essenziale degli USA. Voglio ringraziare gli americani e dire loro che gli aiuti concessi a Kyiv non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella

Corriere della Sera

Un'autentica ovazione per il presidente ucraino Volodymyraldegli Stati Uniti, dove ieri (mercoledì 21 dicembre) ha tenuto un discorso in una sessione congiunta di Camera e Senato. Con questo suo primo viaggio all'estero dall'inizio della ...: 'IlUsa può accelerare la nostra vittoria' 'Potete - ha detto- accelerare la nostra vittoria'. E' riuscito a convincere tutti Nonostante la defezione di alcuni ... Zelensky atteso a Washington nelle prossime ore. Vede Biden e parlerà al Congresso. La Casa Bianca:... Guerra. Zelensky al Congresso Usa: "L'Ucraina è viva e combatte, non ci arrenderemo mai". Applausi e standing ovation per il leader ucraino, che dona una bandiera gialloblù firmata dalle sue truppe Di ...Pagina di storia quella che si è scritta ieri a Washington: dopo Biden l'incontro con l'intera politica americana al Congresso ...