Ultime Notizie Roma del 22-12-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno manovra 2020 trailer rinvio in commissione bilancio dovrebbe essere annunciato dal relatore Al termine della discussione generale di governo imporrà la questione di fiducia su quella camera voterà 24 ore dopo tu ti fatta la camera Giorgia Meloni mi pare che tra mille difficoltà anche di rodaggio con giorni complessi Per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che ti può e dovrà migliorare dice meloni si può dire che rispetto a chi al picabo e prefigurava partenza della nostra maggioranza governo con una catastrofe tutte racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang E questa sera Giorgia Meloni partirà per l’iraq i militari italiani guidano il comando della missione nato ci sono quattro o cinque ministri in partenza per ...