Rian Johnson umilia chi critica l’umorismo in Star Wars

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ha una componente quasi imprescindibile:. A ricordarlo è stato, in un’intervista in un cui ha presentato il suo nuovo film Glass Onion (sequel di Knives Out), in arrivo su Netflix. Il regista ha difeso Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi, dopo che gli è stato fatto notare che il pubblico

BadTaste.it Cinema

Durante la promozione stampa di Glass Onion ,è tornato inevitabilmente anche a parlare di Star Wars: gli ultimi Jedi , il film uscito al cinema nel dicembre del 2017. LEGGI - Glass Onion:spiega le differenze di ...Glass Onion " Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mistery il titolo originale ) , diretto da, ritrova Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc per una nuova storia mistery che ... Glass Onion: Rian Johnson vuole dimostrare che cinema e ... Secondo Rian Johnson i momenti più all'insegna dell'umorismo di Star Wars: gli ultimi Jedi rispettano la tradizione della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...