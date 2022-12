Real Madrid | dalla Spagna | “Locatelli alternativa a Bellingham ed Enzo Fernandez”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilè alla ricerca di nuovi rinforzi per rinforzare il proprio centrocampo e il primo nome sulla lista è quello di Judedel Borussia Dortmund. Una pista molto complicata da percorrere e, per questo motivo, i blancos hanno stilato un elenco delle possibili alternative. Il piano B è rappresentato da, che milita nel Benfica ed è reduce da un grandissimo Mondiale con l’Argentina, con la quale ha conquistato il titolo. La terza scelta, invece, sarebbe Manueldella Juventus, che in bianconero ha avuto molti alti e bassi dopo la vittoria degli Europei dello scorso anno. Per l’ex centrocampista del Milan sarebbe una grandissima occasione, ma al momento resta solamente un’a quelli che sono di due principali candidati a ...

Milan News

Nel frattempo ebbe anche un contatto con il, ma la scelta ricadde sul Barcellona. Racconta l'arrivo nel club, nel 2012. "Ricordo di aver visto La Masia in fondo, poco prima di arrivare a ...Il contratto, spiega Marca , sarebbe sul piatto del portoghese da due settimane, ma l'exsi sarebbe preso del tempo per decidere il suo futuro dopo la rottura con il Manchester United . ... Pirlo: "Dopo Calciopoli fui vicino al Real Madrid ma il Milan fu riammesso" Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'Inter potrebbe finire per cedere una delle sue stelle nel prossimo calciomercato estivo: il piano di Ancelotti è chiaro.