Prestazioni in base alla batteria su Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Quando eseguiamo11 su un portatile è possibile beneficiare di alcune funzioni pensate per ottimizzare la durata della, in modo da poter sempre utilizzare il computer anche su notebook con qualche anno sulle spalle, ottenendo un'autonomia media di circa 2 ore (salvo danneggiamenti della). Nella guida che segue vi mostreremo come regolare le , così da poter beneficiare della massima potenza di calcolo quando siamo connessirete elettrica o laha una carica elevata e, di contro, ottenere il massimo risparmio energetico quando laè in fase di esaurimento. LEGGI ANCHE -> Impostazioni di11 da cambiare subito Attivare il risparmio energetico automaticamente Su tutti i PC con11 possiamo ...