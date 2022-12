Peggiorano le condizioni di Pelé | passerà il Natale in ospedale

Adnkronos

E' noto che, nonostante la malattia si faccia sentire decisamente, l'ex fuoriclasse della Seleçao abbia voluto seguire le partite dei Mondiali di calcio in Qatar , congratulandosi con l'Argentina e ...pelè in ospedale Da www.gazzetta.it Pelé, ricoverato da tre settimane a San Paolo, sta ricevendo cure legate a 'disfunzioni renali e cardiache', hanno dichiarato oggi i suoi medici. Il campione ... Pelé in ospedale, condizioni peggiorano: problemi a reni e cuore "Purtroppo" Alejandro Augusto Stephan Meran si trova ancora nella casa circondariale di Montorio-Verona, "in una situazione di illegalità", e "le sue condizioni psichiatriche stanno 'peggiorando': gli ...Peggiorano di giorno in giorno le condizioni di salute di Pelé. La leggenda del calcio brasiliano, annunciano i medici dell'ospedale dove è attualmente ricoverato, ...