Oroscopo Branko Giovedì 22 Dicembre 2022 | Ariete distratto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’diper oggi,22Oggi sarete parecchio distratti, forse l’atmosfera natalizia vi porta lontano con la testa. Se avete però dei compiti da risolvere e portare a termine il prima possibile, fatelo con serietà. Toro Fate chiarezza nella vostra vita, e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Avete raggiunto una forma fisica invidiabile, non rovinatela durante questi giorni di Natale! Gemelli La fortuna è dalla vostra parte, per cui potete essere particolarmente ottimisti, più di quanto già non lo siate. Cancro Avete grande lucidità e praticità. Questo vi aiuterà nei progetti che dovete portare avanti, ma non dimenticatevi di essere concreti e realisti. Leone Non potete aspettare più, dovete agire e darvi da fare. Altrimenti ...