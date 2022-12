Inchiesta plusvalenze Juve | procura Figc riapre il caso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladellasi attiva nuovamente per l’sulleche coinvolge lantus e altri 9 club. La società bianconera, in particolare, è al centro di un’delladi Torino sui bilanci del club. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che iltore Federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ trasmessi dalladella Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha proposto, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva della, ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio 2022, nei confronti delle società FC ...

La Procura della Federcalcio - apprende l'ANSA - sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull'. La riapertura dell'indagine riguarda la Juve e altre squadre, ed è stata chiesta sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva. Il processo sportivo si era ......della sentenza con cui a maggio la Corte d'appello della Figc aveva assolto la Juventus e altri 10 club nel processo sulle. Con il campionato di Serie A fermo per i Mondiali in Qatar, lo sport italiano non parla d'altro dal 28 novembre. Il terremoto Juventus continua a far discutere e ...La FIGC propone il ricorso per revocazione per 9 club e 52 dirigenti nell'ambito dell'Inchiesta sulle Plusvalenze.