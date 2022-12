GUIDA TV 22 DICEMBRE 2022 | LA FORTUNA DI LAURA | IN VACANZA SU MARTE | HARRY POTTER

SuperGuidaTV

La decisione è arrivata oggi 22, il giorno dopo l'udienza che è stata presieduta dal consigliere Alfonso Graziano che ha sostituito alladella terza sezione del Tribunale ......mattinata di sabato 24. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla polizia di Stato, che richiama l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di... Replica Terra Amara in streaming, puntata del 22 dicembre 2022 | Video Mediaset Un ultimo passaggio in commissione (oggi), per correggere quella "svista" che dirottava 450 milioni di fondi ai Comuni senza che fossero state previste le coperture. Poi di nuovo ...Regali di Natale last minute: per lei o per lui, il modo più semplice per sceglierli e comprarli velocemente è affidarsi alle stelle ...