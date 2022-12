(Di giovedì 22 dicembre 2022) Quattordici kg di, per un valore di circa 500mila euro, sono stati trovati in unadi banane mandata in dono altedesco Tafel, nella città di Attendorn, nel Nordreno - ...

Agenzia ANSA

Lasi trovava in diversi pacchetti di plastica, al di sotto di un primo strato di banane, ed è stata scoperta dai lavoratori del banco. La scatola sarebbe arrivata dalla filiale di una locale ...... e poi verso l'UE, in particolare verso Croazia, Slovenia, Ungheria e", ha spiegato il ...scorso 13 agosto sul territorio del comune di Doboj la polizia ha sequestrato circa 73 chili di... Germania: 14 kg cocaina in scatola donata a banco alimentare ... Quattordici kg di cocaina, per un valore di circa 500mila euro, sono stati trovati in una scatola di banane mandata in dono al banco alimentare tedesco Tafel, nella città di Attendorn, nel Nordreno-Ve ...Il relatore dell'indagine su cui si fonda il divieto del ministro Valditara: "Ho calcato un po' la mano ma era necessario dopo gli allarmi degli ...