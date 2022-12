Esportare il Made in Italy online | il progetto per vendere su Alibaba com con ICE

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il settore dell’e-commerce rappresenta una grande opportunità per tutte le aziende italiane, soprattutto in un periodo storico di grande incertezza economica, dove non è facile per le PMI riuscire a reinventarsi velocemente per avere successo in un mercato sempre più competitivo e globalizzato. Stando ai dati riportati da ICE, l’Agenzia per l’Internazionalizzazione delle Imprese, è ancora importante continuare a puntare sull’export: il giro d’affari registrato nel 2021 infatti si aggira sui 516 miliardi di euro, con un interesse maggiore da parte di Germania, Francia e Stati Uniti. Poter cogliere l’opportunità del digitale in ambito B2B e contare su una vetrina digitale internazionale è l’obiettivo principale del Patto per l’Export, in cui rientra ilsiglato tra ICE e.com, piattaforma leader per l’e-commerce B2B globale, col supporto ...