Due uomini trovati morti in una villetta | ipotesi omicidio-suicidio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Due persone sono state trovate morte in tarda mattinata in unaa Serramazzoni, sull'Appennino modenese. Uno dei due sarebbe il proprietario della casa, in via Belvedere, un...

Open

gli azzurri in classifica: il migliore e' stato il lombardo Tommaso Sala, 13/o in 1.39.00 . Poi ... La Coppa del mondoosserva ora una brevissima pausa natalizia restando comunque in Italia . ...In questi primimesi da premier, infatti, 'mi sono resa conto di quanta voglia, richiesta e ... 'Un segnale importante - ha detto Meloni ai parlamentari - da dare ai nostrie alle nostre ... Modena, due uomini trovati morti in una villetta: l'ipotesi di omicidio-suicidio Quando ricomincia "Uomini e Donne" nel 2023 A rivelare come sarà la programmazione del dating show ci ha pensato il profilo ...I nostri nuotatori hanno dimostrato la giusta maturità per affrontare le competizioni internazionali di più alto livello ...