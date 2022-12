Dorina Dato | chi è la moglie di Drupi | “Ha perso la testa per me da subito”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022), chi è ladi: ha conosciuto il marito sul palcoche era una delle coriste che accompagnavanoin tournée. I due stanno insieme dagli anni Settanta. In una precedente apparizione a Oggi è un altro giorno ha raccontato: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme. Cosa mi ha fatto innamorare? Tante cose, difficile in un attimo parlarne… un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile. Non sono una gran chiacchierona, ne basta una in famiglia”. Anche, come, da sempre ha avuto la passione per la musica. I due hanno anche collaborato. Ne è un esempio il disco intitolato “Fuori target” che è stato scritto proprio dalla ...