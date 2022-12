Carabao Cup 2022 2023 | Manchester United ai quarti | il Brighton di De Zerbi fuori ai rigori

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilvola aidi finale dellaCup. Nel match valido per gli ottavi della coppa di lega britannica, i ragazzi di Ten Hag, in quella che era a tutti gli effetti la prima partita del post Cristiano Ronaldo, ha liquidato per 2-0 un Burnley ben messo in campo ma un po’ troppo difensivo. Nel primo tempo dopo meno di mezzora ci pensa Eriksen con la sua qualità a portare avanti i Red Devils dimenticando la brutta avventura ai Mondiali, nella ripresa è Rashford, altro reduce non soddisfattissimo dal Qatar, a firmare il raddoppio che chiude i giochi a Old Trafford e spedisce tra le migliori otto unoorfano ancora di alcuni giocatori. Nella altre sfide della serata, bene il Nottingham Forest che espugna il campo del Blackburn per ...