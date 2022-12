Cafaggio ha una scuola più grande e bella - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Inaugurato il nuovo edificio a due piani alla primaria Laura Poli. Santi: 'La zona da tempo aveva necessità di ulteriori spazi per la ......la nuova ala della primaria di, uno spazio moderno, luminoso e funzionale - ha affermato l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi. 'L'edilizia scolastica continua ad essere... Cafaggio ha una scuola più grande e bella Palazzo Scotti di Vigoleno si apre ancora una volta alle famiglie grazie al teatro: giocoleria, bolle di sapone, magia e tanto altro per trascorrere un ...Dibattito in Provincia con Toscana Aeroporti. I timori dei residenti per l’impatto acustico e ambientale. I velivoli in atterraggio a 320 metri sul Macrolotto Due. Preoccupazione a Santa Maria e San G ...