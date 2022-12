Ultime Notizie – Twitter | Elon Musk si dimetterà da amministratore delegato

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ha confermato che sidadi, non appena troverà qualcuno “abbastanza folle da accettare il lavoro”. Oltre il 57% degli utenti che hanno votato in un sondaggio pubblicato dasudomenica sera ha detto che avrebbe dovuto dimettersi – un risultato che lui ha dichiarato di voler rispettare.ha poi messo in dubbio il risultato, ma ha confermato in un tweet di mercoledì mattina che avrebbe lasciato il suo ruolo di capo della piattaforma di social media una volta trovato un successore.ha scritto: “Mi dimetterò danon appena troverò qualcuno abbastanza sciocco da accettare il lavoro! “Dopo di ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...La Cina ha dichiarato che nessuna persona è morta a causa del Covid - 19 ieri, dopo aver cambiato i criteri di registrazione dei decessi causati dal virus, per cui la maggior parte di essi non viene ... Covid, le ultime notizie. Cina cambia criteri rilevazione decessi Società di revisione e revisori legali devono svolgere un’adeguata valutazione dei rischi in sede di acquisizione e mantenimento di incarichi relativi ...(Teleborsa) - Farmacosmo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha acquisito il 67% del capitale sociale di Innovation Pharma, già ...