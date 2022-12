Ultime Notizie Roma del 21-12-2022 ore 14 | 10

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si sta concludendo in queste ore l’ultima missione umanitaria della Croce Rossa Italiana nelverso l’Ucraina partita con un convoglio la settimana scorsa dain questa missione sono state donate alla consorella Ucraina 10 cliniche Mobytrans di una donazione complessiva di 29 insieme mezzi sanitari sono stati Donati un battipista 56 gruppi elettrogeni e 150 ossigenatori Oltre ad altri beni di prima necessità dal del conflitto la Croce Rossa Italiana ha fatto partire 43 convogli umanitari dall’Italia 41 dal suo Hub logistico di Suceava innia in totale la Croce Rossa Italiana consegnato quest’anno Oltre 3000 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione in Ucraina proseguiremo con ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... La nuova vita dei 5 Stelle (e degli ex): chi è in Marina, chi ha aperto un ristorante Sembra impossibile immaginare Roma senza le sue fontane, e non sorprende infatti che sia proprio lei a detenere il record di città con più fontane al mondo: se ne contano più di 2.000, di varie ...I vipponi sono stati in grado di far sbroccare anche Tata Carla che alla fine scaglia un gran calcio nel di dietro a Tavassi ...