Ultime Notizie – Milleproroghe | via libera del Cdm

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri riunito questa mattina a Palazzo Chigi ha approvato il dl. Lo riferiscono fonti di governo al termine della riunione. Il Cdm presieduto dal vicepremier Matteo Salvini, in assenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a causa di un’indisposizione è durato circa un’ora. “Visto che Giorgia ha qualche linea di febbre – aveva annunciato lo stesso Salvini prima del vertice di governo – il consiglio dei ministri devo presiederlo io fra pochi minuti…”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

