Sebastian Haller sta bene | l’ivoriano a gennaio potrà tornare in campo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)potrebbeinprima di quanto ci si aspettasse. La bild, nota agenzia di stampa tedesca infatti, riporta la notizia che riempie di gioia i tifosi del Borussia Dortmund e gli appassionati e sportivi di tutto il mondo. Il calciatore ivoriano ex Ajax, sta lottando con un tumore ai testicoli che non gli ha permesso di giocare un singolo minuto con la maglia giallo-nera ma, grazie alla seconda operazione eseguita lo scorso 25 novembre, inizia il recupero. Borussia Dortmund Sebastienrientro La lotta di, presto inL’attaccante ivoriano già dal mese di, stando a quanto si legge, allenarsi con i suoi compagni di squadra e mettersi alle spalle un brutto capitolo della ...

