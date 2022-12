Oggi 21 dicembre | San Pietro Canisio | Formidabile difensore della fede cattolica

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lo hanno definito «Dottore di quasi tutte le nazioni» per la sua opera di grande annunciatoree didottrinavisse in un tempo di ribellione e in paesi ostili. Vale a dire nell’epocarivolta protestante e nelle terre germaniche.predicatore, difese con passione e saggezza da L'articolo21: Sanproviene da La Luce di Maria.