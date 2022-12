Lazio | appuntamento per il rinnovo di Cataldi | i dettagli

Calciomercato.com

Lo spagnolo non si è presentato a causa di un lutto in famiglia , scegliendo di rimanere vicino alla moglie Patricia e rinunciando all'con compagni, staff tecnico e dirigenza. Ha ...... il candidato del centrodestra alla presidente della Regioneha le idee molto chiare sulla ... come ha trascorso questa sua prima giornata da candidato Ha già partecipato a un primo... Lazio, lunedì incontro per il rinnovo di Cataldi: i dettagli Il conto alla rovescia è iniziato e la Lazio spinge sull’acceleratore in queste ultime settimane di preparazione in vista della ripresa. Maurizio Sarri ha sottolineato come in ...Roma – Una vera e propria sinergia quella nata, proprio in questi ultimi giorni, tra Regione Lazio e Servizio Civile Universale (lato regionale) grazie ai vari colloqui e incontri tra i vari attori in ...