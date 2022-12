Iran | uccisa una ragazza di 14 anni che si era tolta il velo | sul corpo segni di violenza

Fanpage.it

Un'adolescente iraniana è morta a Teheran: la 14enne sarebbe stata violentata edopo l'arresto, perché la ragazza si era tolta ...Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in. La 14enne è stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza a ... Non indossa il velo a scuola: 14enne stuprata e uccisa in Iran ... IRAN - La 14enne iraniana di cui si conosce soltanto il primo nome, Masooumeh, sarebbe morta in stato di detenzione a Teheran, dopo che si era tolta il velo a scuola in segno di protesta. Le telecamer ...(Adnkronos) – Arrestata, stuprata e infine uccisa. Questo è stato il terribile destino di una ragazza di 14 anni, in Iran, prelevata con la forza dagli uomini della sicurezza della Repubblica islamica ...