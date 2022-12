I vipponi fanno infuriare tata Carla che tira calci e dire parolacce | è una furia al GF VIP VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quanto durerànella casa del Grande Fratello VIP 7? La, è arrivata nel reality di Canale 5 per dare una mano aie per preparare insieme a loro, i piatti tipici del Natale. Le cose però non stanno funzionando nel migliore dei modi. Alcuni concorrenti infatti, scherzano, a volte superando il limite con la, che nelle ultime ore ha avuto delle reazioni parecchio infuocate che sono diventare virali, con isubito messi on line dagli spettatori del GF VIP. Sarà suna scelta vincente quella di Alfonso Signorini? Perchè la sensazione è che per l’ennesima volta, iabbianoto fuori il peggio di loro, come è già successo in passato…La, che stando alle ...