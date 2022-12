Guasto alla rete elettrica | acqua a rischio in tutte le contrade Nord della Città

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Gesesa comunuica che a causa di unla cui risoluzione è in corso da parte del distributore, a partire dalle ore 21:00 si potranno verificare disservizi nell’erogazione idrica quali bassa pressione e mancanza d’inle, ossia: Contrada Lammia Contrada Francavilla Contrada Bonavita Contrada Imperatore Contrada Caprarelle Parte di Contrada Roseto Parte di Contrada Olmeri Contrada San Giovanni Contrada San Domenico Contrada Mosti Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico) Masseria De Gregorio Contrada La Francesca Contrada Murata Contrada Badessa Contrada Cardoni Contrada Torretta “Ricordiamo – chiude la nota -che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre ...

