Genoa | ufficiale l’arrivo del giovane difensore uruguaiano Romero

RaiNews

Commenta per primo Lo voleva anche l' Inter , ma il futuro di Alan Matturro è a tinte rossoblù. Il Defensor Sporting ha annunciato il trasferimento aldel difensore classe '94, che si trova in Italia. Manca solo il comunicato del Grifone, ma l'affare è chiuso....Black - ish) fa il suo debutto nella serie come guest star nel ruolo di Phee. Reservation ... ECCO la pagina che permette di "ABBONARSI" direttamente sul sitoDisney+ Genoa, ufficiale l'arrivo di Matturro in difesa Dopo il Defensor Sporting, anche il Genoa ha ufficializzato l'arrivo del talentuoso difensore Matturro. Questa la nota ufficiale: "Il.Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...