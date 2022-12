Fregene | consegnato il cantiere per la diga soffolta | lavori al via entro Capodanno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Fiumicino – “Oggi è avvenuta la consegna delper la nuovadipresso l’ex stabilimento La Perla, alla presenza anche dei nostri tecnici, del direttore deiMarco Pittori e della ditta Bonifazi che eseguirà l’opera. Lo abbiamo fatto con largo anticipo rispetto a quanto anticipato nei sopralluoghi effettuati a novembre. Adesso sono in corso i rilievi batimetrici per verificare lo stato della costa e il 29 dicembre sarà installato ilvero e proprio. Itermineranno con l’avvio della prossima stagione balneare”. Ad annunciarlo è il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca. Iinizialmente sarebbero dovuti iniziare a settembre, come annunciato qualche mese fa dal sindaco Montino (leggi qui). ...

Il Faro online

... come ha fatto 'Conoscevo l'ideatrice di un premio che quell'anno venivaa Montecitorio,...Sordi - era una domenica - lo rimandò alla sera perché doveva 'annà a magnà er cocomero a'. ...Quella biografia si rivelò una lettura cruciale e mi haun'idea folgorante del ...Ferito a Morte di Raffaele La Capria a teatro Ho conosciuto La Capria a casa di Francesco Rosi a. ... Fregene, consegnato il cantiere per la diga soffolta: lavori al via ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...