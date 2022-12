Fallisce la missione con lanciatore Vega C | tonfo in Borsa per Avio Il ministro Urso | “Non oscurerà l’eccellente lavoro fatto”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La prima volta era successo l’11 luglio 2019, la seconda il 17 novembre 2020. Oggi il terzo caso che avrà sicuramente conseguenza sulla politica aerospaziale italiana. A circa due minuti e 27 secondi dal decollo delC, si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 40), che ha portato alla conclusione prematura dellachiamata Vv22. Unapersa come ha comunicatoche ha contestualmente informato che “sono in corso le analisi dei dati diper chiarire le ragioni di quanto accaduto”. Alle 16 è poi prevista una conferenza stampa on line organizzata da Arianespace, la società che gestisce i lanci dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Cosa abbia portato al fallimento dellaancora ...

"È in corso l'analisi dei dati diper chiarire le ragioni di quanto accaduto", aggiunge la ... Fallita la missione di Vega C, problema al motore del secondo ... La seconda missione del nuovo razzo europeo Vega C non è andata secondo i piani. Zap Vega C portanza media da Spazioporto in Europa ...La mancata accensione del secondo motore ha fatto perdere velocità al razzo: fallisce dunque il primo tentativo della missione Vega C.