Elon Musk prende tempo | “Mi dimetterò da Ceo di Twitter | ma devo prima trovare un sostituto”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nessun ripensamento da parte di. Dopo il sondaggio lanciato sucon il quale gli utenti gli hanno di fatto chiesto di lasciare la carica di amministratore delegato del social, il miliardario è pronto a farsi da parte. Ma. “Mida amministratore delegato non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l’incarico”, ha twittato sottolineando che una volta lasciato il suo ruolo guiderà i team per il software e i server della società. La scelta è maturata in pochissime ore. Solo due giorni fa, con una mossa a sorpresa, il patron di Tesla aveva lanciato un referendum chiedendo agli utenti se avrebbe dovuto lasciare il suo incarico di ceo. Il 57,5% aveva votato in favore delle dimissioni contro il 42,5% che invece lo voleva ancora al ...

Chi potrebbe a questo punto occupare il posto di The Verge riferisce alcune scelte ovvie, inclusi i nomi di Jason Calacanis e David Sacks e altri 'leccapiedi' (parola di The Verge) che hanno ... Ormai da diverso tempo conduce dei sondaggi su Twitter, per prendere decisioni importanti, come la riammissione di Donald Trump. Più di recente, dopo aver dovuto riammettere diversi ... Elon Musk annuncia le sue dimissioni da ceo di Twitter