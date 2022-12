“Chiusi nell’armadio per intimità” GF Vip 7 | i due concorrenti beccati così dalle telecamere

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Colpo di scena al GF Vip 7: duesi sonodentro l’armadio presente nella loro stanza. Il momento clou avvenuto nelle scorse ore è stato immortalatoattentedel reality show, che non si sono perse nemmeno un attimo. Una scena che ha ricordato a molti quella riguardante Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in una precedente edizione del reality show. I vipponi in questione si stanno conoscendo in maniera approfondita e ora forse sono giunti ad un livello superiore. I telespettatori del GF Vip 7 sono rimasti a bocca aperta, quando hanno visto i dueche si sono subitoin un armadio per non far vedere proprio tutto al pubblico da casa. Ovviamente la gente si è lasciata andare all’immaginazione per comprendere esattamente cosa sia ...