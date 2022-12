Boccia sceglie Schlein | rompe l’asse con De Luca e accende la sfida nel Pd sannita

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFrancescoElly. Ma non ne sarà un semplice sostenitore. Il deputato pugliese, braccio destro di Letta e da marzo commissario del Pd campano, sarà il coordinatore della campagna elettorale della 38enne emiliana. “Cambiamo il Pd e diamo un nuovo futuro alla sinistra italiana” – scrivesu Instagram, allegando foto-abbraccio con la sua nuova compagna di lotta. Non un endorsement inaspettato. Di un flirt in corso tra l’area lettiana e la candidata alla guida del Nazareno se ne parlava da un po’ (leggi qui). L’annuncio ufficiale, però, sancisce anche la fine di un legame che per anni ha determinato le vicende piddine pugliesi, quello tra lo stessoe Michele Emiliano. Il governatore, come noto, si sta indirizzando verso Stefano Bonaccini. E non ...

Il Manifesto

Nella ripresa il Cataniadi cambiare diversi interpreti: al 46' dentro Somma, Lubishtani e ... non una partita ai livelli delle sue precedenti prestazioni) e, al 51' spazio anche per ...E nonostante chiOpzione donna perde il 30% di pensione o forse più, prorogarla per tutte di un anno costa parecchio. Anche Opzione donna subira delle limitazioni di platea - ... Schlein arruola Boccia. «Ma non sarà un ticket» Dopo aver incassato l'appoggio del caposardina Mattia Sartori, che entra nel Pd per sostenerla, Elly Schlein ha chiesto a Francesco Boccia, attuale responsabile enti locali nella segreteria di Enrico ...Il Tar della Lombardia boccia il trasferimento della scuola media per ciechi di via Vivaio dalla sua sede storica a quella di viale D'Annunzio, come deciso dal Comune di Milano. (ANSA) ...