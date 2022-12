Belen Rodriguez l’ annuncio a sorpresa non mi piace mai dare brutte notizie

TGCOM

Stefano De Martino viene tirato in ballo al Grande Fratello Vip 7 al cospetto di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di. L'ultima puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini è stata caratterizzata da un accesissimo confronto tra Antonino e la concorrente spagnola, durante il ...Non è che perché sei stato condevi dire ad Oriana che vuoi la Ferrari e non vuoi il Porsche, ma chi sei Non sei nessuno. La Cipriani ha anche svelato di essere molto contenta di ... Belen, brutte notizie ai fan: “Sono stata a letto sette giorni e…” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La “Bastard Battle” tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip che si conclude con una battuta volta a cavalcare il paragone ...