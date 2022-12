Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

Corriere dello Sport

TRENTO. La vittoria contro Milano è il gioiello della corona della stagione di Aquila, che corre più che bene in campionato (al momento quarta in classifica) e inha iniziato ad ingranare con un paio di successi importanti come quello contro Gran Canaria. Come ......00 Ankara - London Lions 102 - 74 18:00 SC Prometei - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 105 - 82 19:30 Ulm - Bourg 110 - 98 Visualizza- EUROLEAGUE 19:00 Crvena ... Basket, Brescia ok in Eurocup. Vittoria inutile per Sassari, fuori dalla Champions Il duello tra Umana Reyer Venezia (5-3) e Prometey Slobozhanske (4-4) comincia questa sera al Taliercio di Mestre con palla a due alle ore 20:00 per la nona giornata di stagione regolare di ...Il risultato in diretta live di Venezia-Prometey, sfida valida come nona giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...