Audi | la strategia produttiva | “dal 2029 ogni stabilimento sfornerà veicoli elettrici”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Elettrificazione della produzione significa anche evoluzione della rete di produzione stessa, almeno per, che ha dichiarato di voler lanciare sul mercato, dal 2026, solo auto a batterie e di voler uscire dalla produzione dia combustione interna dal 2033. Il brand del gruppo Volkswagen, nella presentazione del piano produttivo del futuro denominato “360factory”, ha annunciato di non voler realizzare più nuovi stabilimenti ma di adeguare quelli già esistenti alla produzione di: con l’obiettivo fissato al, anno in cui ognuno avrà fatto uscire dalle proprie linee almeno un BEV. Lo ha dichiarato Gerd Walker, membro del board per la produzione e la logistica diAG, spiegando che “stiamo investendo negli impianti esistenti così che siano altrettanto ...