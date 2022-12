Attacco hacker al Knox College L’e-mail degli hacker agli studenti | «Per te è un giorno triste»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un gruppo dinoto con il nome Hive è riuscito a entrare nei sistemi informatici del, una scuola dell’Illinois, negli Stati Uniti. L’informatico si è verificato la sera del 12 dicembre scorso. Glihanno ottenuto l’accesso ai dati personaliattraverso undi tipo ransomware e con una e-hanno informato glidi essere entrati in possesso di «informazioni personali, cartelle cliniche, valutazioni psicologiche e molti altri dati sensibili». Inoltre, glihanno detto nel messaggio che questi dati personali sarebbero stati messi in vendita e hanno concluso scrivendo: «Per noi, questo è ...

Ancora unransomware Lockbit 3.0, (cyber gang criminale che usa il modello ransomware - as - a - service (RaaS)), al sito dell' Agenzia delle Entrate che minaccia la pubblicazione di tutti i dati ...Inoltre, grazie alla funzionalità ThreatProtection inclusa, sarai protetto da qualsiasi, tracker e malware. In più avrai anche un blocco annunci intelligente per evitarti spiacevoli ... Attacco hacker Agenzia delle Entrate: Lockbit colpisce ancora, dati pubblicati tra poche ore ChatGpt, l'intelligenza artificiale a cui accedere tramite sito per ricevere risposte a qualunque domanda, può diventare un rischio per la sicurezza informatica. (ANSA) ...Nuovo attacco hacker Agenzia delle Entrate con il ransomware Lockbit 3.0. Solitamente si tratta di attacchi molto mirati e ben organizzati.